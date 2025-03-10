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Паромная переправа Ванино — Холмск закрылась из-за циклона

Сообщение возобновится через сутки.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области уведомило, что закрывается паромная переправа Ванино — Холмск из-за подхода циклона в Татарский пролив, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в середине суток 10 марта закрывается движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино, — рассказали в транспортном ведомстве.

Также там добавили, что, согласно метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине суток 11 марта. Напомним, в предыдущий раз сообщение с Сахалином прерывалось 27 февраля.