Паромная переправа Ванино — Холмск закрылась из-за циклона

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области уведомило, что закрывается паромная переправа Ванино — Холмск из-за подхода циклона в Татарский пролив, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в середине суток 10 марта закрывается движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино, — рассказали в транспортном ведомстве.
Также там добавили, что, согласно метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине суток 11 марта. Напомним, в предыдущий раз сообщение с Сахалином прерывалось 27 февраля.