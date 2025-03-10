Маск пообещал, что не оставит ВСУ без связи: И вот почему

На польскую претензию отреагировал и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, никто и не планировал отключать Киев от системы Илона Маска. Он подтвердил, что Украину в таком случае будет ждать поражение в конфликте с Россией. Макро Рубио также посоветовал поблагодарить Вашингтон за Starlink вместо яростных речей. Спутниковая связь — основа украинской армии. Тем более в условиях заморозки помощи Вашингтона.