Маск пообещал, что не оставит ВСУ без связи: И вот почему

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов Илон Маск неожиданно вступился за ВСУ. Он дал обещание, что его система Starlink не отключит свои терминалы на Украине. Илон Маск объяснил такое решение в соцсетях, чтобы не допустить недопониманий.
По словам предпринимателя, его система спутниковой связи является ключевой для Украины. Линия обороны ВСУ рухнет, если ее отключить. Нельзя такого допустить, считает он.
«Без Starlink украинские линии рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету», — написал Илон Маск.
Предприниматель сделал такое резкое заявление после претензий со стороны Польши. Глава местного Министерства иностранных дел Радослав Сикорский предупредил Илона Маска. Он сообщил, что при отключении Starlink на Украине Варшава станет искать другого провайдера. По словам польского министра, система спутниковой связи финансируется и Варшавой. Якобы Польша много вложила в работу Starlink на Украине.
Илон Маск ответил на претензию Радослава Сикорского. Миллиардер назвал поляка маленьким человеком. Он заявил, что Варшава оплачивает лишь крошечную часть стоимости сети. Илон Маск также прокомментировал слова министра о поиске альтернативы системе. Предприниматель заключил: замены Starlink нет.
На польскую претензию отреагировал и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, никто и не планировал отключать Киев от системы Илона Маска. Он подтвердил, что Украину в таком случае будет ждать поражение в конфликте с Россией. Макро Рубио также посоветовал поблагодарить Вашингтон за Starlink вместо яростных речей. Спутниковая связь — основа украинской армии. Тем более в условиях заморозки помощи Вашингтона.
Однако насчет последнего теперь можно усомниться. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты почти полностью возобновили предоставление Украине разведданных. Их приостановили буквально неделю назад.