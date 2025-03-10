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Врач рассказала, кому нельзя есть острое

Врач Тен: острое противопоказано беременным и детям младше семи лет.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рекомендуется исключить острою пищу из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, беременным и детям младше семи лет, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Стоит отказаться от острой пищи людям с заболеваниями ЖКТ, например, гастритом, язвами, колитом и панкреатитом, а также пациентам с геморроем: острое провоцирует раздражение и кровоточивость», — сказала Тен.

Врач рекомендовала отказаться от острой пищи беременным, так как специи могут усиливать изжогу и токсикоз. Детям до семи лет также следует исключить острое, так как слизистая их желудка еще слишком чувствительна.

Исключить острое рекомендуется и аллергикам, особенно при непереносимости пасленовых, например, перца и томата.

«Некоторые специи, например чили и горчица, вызывают аллергию, проявляющуюся сыпью, отеком слизистых или даже анафилактическим шоком», — добавила Тен.

Кроме того, острая пища временно повышает давление и учащает пульс, это особенно опасно для людей с гипертонией или аритмией.

«Острые соусы часто содержат избыток соли, консервантов и усилителей вкуса. Это создает нагрузку на выделительную систему, особенно при хронических заболеваниях почек или печени», — заключила собеседник.