Стало известно, когда снимут судимость с Улюкаева

Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития, был осужден в 2017 году за взяточничество и отбыл назначенный судом восьмилетний срок. В мае 2022 года он вышел на свободу условно-досрочно. Сейчас Улюкаев обратился в Никулинский суд с ходатайством о снятии с него судимости, что может стать важным шагом в его реабилитации.