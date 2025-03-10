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Стало известно, когда снимут судимость с Улюкаева

Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Улюкаев был осужден в 2017 году.

Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Заседание назначено на 9:30», — сказали в суде. Это заседание станет ключевым моментом в делах Улюкаева, поскольку в случае положительного решения он может быть реабилитирован. По закону для снятия судимости осужденный должен показать безупречное поведение и компенсировать причиненный вред.

Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития, был осужден в 2017 году за взяточничество и отбыл назначенный судом восьмилетний срок. В мае 2022 года он вышел на свободу условно-досрочно. Сейчас Улюкаев обратился в Никулинский суд с ходатайством о снятии с него судимости, что может стать важным шагом в его реабилитации.