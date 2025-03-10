В Госдуме раскрыли, кому увеличат пособие в 2025 году

Пособие могут получить приемные родители целого ряда категорий детей.
С 1 февраля 2025 года увеличилось единовременное пособие, положенное при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина.
«С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет. А также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами», — сообщила Стенякина в интервью РИА Новости.
Кроме того, Стенякина уточнила, что пособие также рассчитывается с учетом районного коэффициента для районов с особыми условиями проживания. Заявления на получение пособия необходимо подавать через портал «Госуслуги», СФР или МФЦ в течение шести месяцев после официального решения суда об усыновлении, а выплата производится в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления.