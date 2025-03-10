В Госдуме раскрыли, кому увеличат пособие в 2025 году

Кроме того, Стенякина уточнила, что пособие также рассчитывается с учетом районного коэффициента для районов с особыми условиями проживания. Заявления на получение пособия необходимо подавать через портал «Госуслуги», СФР или МФЦ в течение шести месяцев после официального решения суда об усыновлении, а выплата производится в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления.