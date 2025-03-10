«Убита, расчленена и выброшена в мусорный контейнер»: возлюбленные из Флориды похитили девочку-подростка и жестоко с ней расправились

Пара из Флориды жестоко расправилась над 16-летней девочкой. Мужчина заманил ее к себе домой, пообщавшись в приложении для знакомств. Через несколько дней пара и похищенный подросток разругались, начался конфликт, который позже перетек в поножовщину. Как пишет CBS, ссора случилась из-за украденных драгоценностей.
Девочка пропала в начале февраля. Жертву звали Миранда Корсетт. Ее объявили пропавшей без вести 24 февраля. Как позже выяснилось, мужчине, похитившему Миранду, 35 лет. Его зовут Стивен Гресс. Преступник проживал со своей девушкой Мишель.
Узнав о краже драгоценностей, пара начала издеваться над Мирандой. Они убили и расчленили подростка. Останки девочки нашли в мусорном контейнере в округе Хиллсборо. Преступникам уже предъявили обвинения.
Похожая мрачная история произошла в Петербурге. Семейная парочка убила подругу на почве конфликта.