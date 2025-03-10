«Убита, расчленена и выброшена в мусорный контейнер»: возлюбленные из Флориды похитили девочку-подростка и жестоко с ней расправились

Пара из Флориды жестоко расправилась над 16-летней девочкой. Мужчина заманил ее к себе домой, пообщавшись в приложении для знакомств. Через несколько дней пара и похищенный подросток разругались, начался конфликт, который позже перетек в поножовщину. Как пишет CBS, ссора случилась из-за украденных драгоценностей.