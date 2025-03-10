В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку

В декабре 2024 года на 16-летнюю школьницу во Владивостоке упал рулон с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома. Девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, в том числе переломами конечностей. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи задержали прораба ООО «Зодчий», представителя организации субподрядчика — ответственного за объект, а также крановщика.