В Приморье строителей обвинили в падении утеплителя на девочку

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили обвинение трём строителям после падения рулона утеплителя с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила тяжелые травмы, сообщает региональное СУСК РФ.
В декабре 2024 года на 16-летнюю школьницу во Владивостоке упал рулон с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома. Девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, в том числе переломами конечностей. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи задержали прораба ООО «Зодчий», представителя организации субподрядчика — ответственного за объект, а также крановщика.
«Обвинение в совершении преступления предъявлено прорабу коммерческой организации, представителю организации субподрядчика — ответственному за объект, крановщику», — говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при выполнении стропальных и погрузочных работ, а также при ведении грузоподъемных операций с помощью крана.
СУСК также отмечает, что пострадавшая почти месяц лежала в больнице. Она до сих пор находится в процессе лечения, но уже амбулаторно.