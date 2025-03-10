В Чемпионате России по бенди определились все участники полуфинала

Завершились четвертьфинальные игры Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги и определилась четверка клубов, которая будет бороться за главный кубок страны по бенди. Среди сюрпризов нынешнего сезона — в кубковую четверку не вошел красноярский «Енисей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В полуфинале «СКА-Нефтяник» встретится с архангельским «Водником», а в случае победы в этом раунде плей-офф, он скрестит клюшки с победителем пары «Кузбасс» — «Динамо-Москва». Последнюю команду армейцы в минувшей встрече одолели со счетом 11:5.
— Серия со «Стартом» была тяжелая, но результат нашей победы закономерен. Спасибо ребятам, они — молодцы, выстояли, смогли перестроиться с западного часового пояса. Также благодарю наших болельщиков за поддержку. Мы прошли четвертьфинал и будем двигаться дальше, — сказал и.о. главного тренера клуба «СКА-Нефтяник» Артур Федоров.
Напомним, в прошлом сезоне Чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» занял лишь четвертую строчку, и именно московское «Динамо» не позволило хабаровчанам заработать медали.