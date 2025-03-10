В Чемпионате России по бенди определились все участники полуфинала

— Серия со «Стартом» была тяжелая, но результат нашей победы закономерен. Спасибо ребятам, они — молодцы, выстояли, смогли перестроиться с западного часового пояса. Также благодарю наших болельщиков за поддержку. Мы прошли четвертьфинал и будем двигаться дальше, — сказал и.о. главного тренера клуба «СКА-Нефтяник» Артур Федоров.