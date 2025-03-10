В области Абай застряли пять автобусов с людьми

Как передает пресс-служба МЧС страны, это произошло из-за закрытия участка автодороги Алматы -Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница России. Поздно ночью на помощь пассажирам автобусов пришли спасатели.
В пункт временного размещения города Аягоза сопровождены пять пассажирских автобусов, в салоне которых находились 100 человек, из них 18 детей. Медицинская помощь никому не потребовалась.
МЧС Казахстана настоятельно просит в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться по телефонному номеру 112.