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В области Абай застряли пять автобусов с людьми

Пять пассажирских автобусов вынуждены были прекратить движение и остановиться на автодороге в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Как передает пресс-служба МЧС страны, это произошло из-за закрытия участка автодороги Алматы -Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница России. Поздно ночью на помощь пассажирам автобусов пришли спасатели.

В пункт временного размещения города Аягоза сопровождены пять пассажирских автобусов, в салоне которых находились 100 человек, из них 18 детей. Медицинская помощь никому не потребовалась.

говорится в сообщении

МЧС Казахстана настоятельно просит в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться по телефонному номеру 112.