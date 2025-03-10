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Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае

Социолог Лопатина: россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в начале мая.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году, напомнила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

«Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая», — сказала она.

Собеседница агентства объяснила, что в результате всех изменений первое мая в четверг — выходной праздничный день, выходной в пятницу 2 мая — перенесенный праздник, а 3−4 мая — обычные выходные дни.

«Вторые майские» — это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая — День Победы (государственный праздник) и 10−11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая", — уточнила эксперт.

В общем счете в пятом месяце россияне отдохнут 13 дней.