В Новосибирске разработали комплекс для испытания защиты электрооборудования

Комплекс состоит из трех генераторов и источника внешнего рабочего напряжения — к генераторам подключается отдельный блок, который позволяет проводить испытания. Как отмечает Мюльбаер, к основным преимуществам разработанного испытательного комплекса относится возможность управления комплексом как непосредственно с панели генератора, так и дистанционно с помощью персонального компьютера. Кроме этого, комплекс имеет широкий диапазон рабочих напряжений, позволяющий проводить испытания устройств с разным напряжением и размерами. У разработки есть система блокировок, обеспечивающих защиту оператора от поражения электрическим током. Также конструкция испытательной камеры генераторов обеспечивает защиту оператора от разлета осколков в случае их разрушения испытуемых устройств.