В Новосибирске разработали комплекс для испытания защиты электрооборудования

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Специализированный испытательный комплекс, созданный для проведения контроля полупроводниковых приборов — варисторов — и устройств защиты от импульсных перенапряжений разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Комплекс позволит проводить испытания электрооборудования, которое есть во многих бытовых приборах, от импульсных скачков напряжения, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«К нам обратились представители компании АО “Хакель”. Основное направление их деятельности — изготовление средств защиты от импульсных перенапряжений. Сейчас они открывают новое направление радиоэлектронного производства в России — собственное изготовление варисторов. Для этого необходима как производственная база, так и испытательное оборудование, которое позволит подтвердить характеристики варисторов — соответствие устройств нормам, установленным государственными стандартами. Мы изготовили комплекс для проведения испытаний импульсной электрической нагрузкой варисторов с целью подтверждения технических характеристик», — цитирует пресс-служба заведующего лабораторией НГТУ Александра Мюльбаера.
Варисторы — ключевые элементы защиты электронных устройств и сетей от импульсных перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами, коммутационными процессами или электромагнитными помехами. Их нелинейная вольт-амперная характеристика (ВАХ) позволяет эффективно ограничивать перенапряжения, поглощая избыточную энергию и предотвращая повреждение оборудования. Варисторы используются в бытовой, промышленной и телекоммуникационной аппаратуре, а также в системах автотранспорта и генераторных установках.
Комплекс состоит из трех генераторов и источника внешнего рабочего напряжения — к генераторам подключается отдельный блок, который позволяет проводить испытания. Как отмечает Мюльбаер, к основным преимуществам разработанного испытательного комплекса относится возможность управления комплексом как непосредственно с панели генератора, так и дистанционно с помощью персонального компьютера. Кроме этого, комплекс имеет широкий диапазон рабочих напряжений, позволяющий проводить испытания устройств с разным напряжением и размерами. У разработки есть система блокировок, обеспечивающих защиту оператора от поражения электрическим током. Также конструкция испытательной камеры генераторов обеспечивает защиту оператора от разлета осколков в случае их разрушения испытуемых устройств.