В сети опубликовали список имущества Блиновской, которое уйдет с молотка

«В списке для торгов находятся земельный участок в Подмосковье площадью 35 соток (33,3 млн рублей), жилой дом в Подмосковье площадью 1,2 тыс квадратных метров (53 млн), квартира на Серпуховском валу в Москве (18 млн) и участок в Ялте (1 млн). Также на Блиновскую записаны два автомобиля — Bentley Continental и Lamborghini Urus, общей стоимостью в 48 млн рублей. В общем списке около 100 позиций. Елена официально является владелицей лишь восьми объектов. Остальное записано на ее супруга Алексея», — пишет KP.RU.