Верный признак весны — в хабаровском зоосаде проснулись барсуки

Весна всё увереннее приближается к Хабаровску. Верным признаком её скорого наступления стало пробуждение трёх барсуков после зимней спячки в зоосаде «Приамурский» имени Сысоева. Фотографии сладко потягивающегося зверька и видеокадры Куклы, Масяни и Тошки администрация учреждения опубликовала в своих официальных соцсетях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Все барсуки прекрасно выглядят, полны энергии и готовы к новым приключениям. Тошка и Кукла нам немного попозировали. Взгляните, какие они невероятно милые! — отметили в зоосаде. — Аппетит у них тоже отменный: курица, рыба и кусочки печени улетают на ура!
Теперь в зоосаде ждут пробуждения медведей. Первой проснулась бурая медведица Дива. На подходе Маша и Балу, а также белогрудки.