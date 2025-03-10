Верный признак весны — в хабаровском зоосаде проснулись барсуки

— Все барсуки прекрасно выглядят, полны энергии и готовы к новым приключениям. Тошка и Кукла нам немного попозировали. Взгляните, какие они невероятно милые! — отметили в зоосаде. — Аппетит у них тоже отменный: курица, рыба и кусочки печени улетают на ура!