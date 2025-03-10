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Жительнице Хабаровска не вовремя выдали протез голени

С госучреждения взыскана компенсация.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Индустриального района Хабаровска добилась взыскания компенсации морального вреда с регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования за несвоевременное обеспечение инвалида техническим средством реабилитации.

Поводом для обращения в прокуратуру стало заявление местной жительницы, инвалида II группы с детства. Женщина нуждалась в замене протеза голени, но несмотря на истечение срока использования предыдущего средства реабилитации, новое устройство было предоставлено с задержкой в несколько месяцев.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда за нарушение прав инвалида. Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал региональное отделение Фонда выплатить женщине 50 тысяч рублей.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.