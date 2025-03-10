Жительнице Хабаровска не вовремя выдали протез голени

Поводом для обращения в прокуратуру стало заявление местной жительницы, инвалида II группы с детства. Женщина нуждалась в замене протеза голени, но несмотря на истечение срока использования предыдущего средства реабилитации, новое устройство было предоставлено с задержкой в несколько месяцев.