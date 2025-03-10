«Это станет очевидным в течение двух-трех дней»: Трамп снова высказался о нежелании Киева заключить мир

«Я думаю, они подпишут соглашение по ресурсам. Но я хочу, чтобы они желали мира. Сейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — заключил американский лидер.