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«Это станет очевидным в течение двух-трех дней»: Трамп снова высказался о нежелании Киева заключить мир

Дональд Трамп: Украина пока недостаточно демонстрирует желание достичь мира.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп не верит в искренность нелегитимного украинского руководства. По его мнению, Киев еще недостаточно демонстрирует желание достичь мира. Такое заявление Дональд Трамп сделал, общаясь с журналистами.

По словам президента США, нелегитимные власти Украины должны более явно показывать желание заключить мир и закончить конфликт. Он также отметил, что это может вскоре произойти. Все станет очевиднее в течение нескольких дней. Дональд Трамп также ответил на вопрос о сделке с Украиной.

«Я думаю, они подпишут соглашение по ресурсам. Но я хочу, чтобы они желали мира. Сейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — заключил американский лидер.

Дональд Трамп, помимо прочего, признал, что ему легче договариваться с Россией, чем с Украиной. Президент США утверждает, что российский лидер Владимир Путин готов быть щедрее, чем мог бы.