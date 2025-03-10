Американский лидер Дональд Трамп не верит в искренность нелегитимного украинского руководства. По его мнению, Киев еще недостаточно демонстрирует желание достичь мира. Такое заявление Дональд Трамп сделал, общаясь с журналистами.
По словам президента США, нелегитимные власти Украины должны более явно показывать желание заключить мир и закончить конфликт. Он также отметил, что это может вскоре произойти. Все станет очевиднее в течение нескольких дней. Дональд Трамп также ответил на вопрос о сделке с Украиной.
«Я думаю, они подпишут соглашение по ресурсам. Но я хочу, чтобы они желали мира. Сейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — заключил американский лидер.
Дональд Трамп, помимо прочего, признал, что ему легче договариваться с Россией, чем с Украиной. Президент США утверждает, что российский лидер Владимир Путин готов быть щедрее, чем мог бы.