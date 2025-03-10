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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми голов

Российский хоккеист забил 886-й гол в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до восьми голов в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист приблизился к достижению канадского спортсмена по итогам игры против «Сиэтла». Он отправил шайбу в пустые ворота соперника в конце третьего периода матча, проходившего в Вашингтоне.

Это был 886-й гол в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Поединок в Вашингтоне завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Чтобы превзойти достижение канадского спортсмена, российскому хоккеисту нужно забить 895 голов.

Напомним, 10 января на официальном сайте НХЛ появился счётчик, отсчитывающий количество шайб, которые необходимо отправить Овечкину в ворота соперников, чтобы побить рекорд Гретцки.

Также сообщалось, что 20 января президент США Дональд Трамп во время митинга перед сторонниками в Вашингтоне на спортивной арене Capital One упомянул Овечкина и назвал его великим игроком.