«СКА-Хабаровск» возвращается домой после победы над «Шинником»

ФК «СКА-Хабаровск» в 23-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги в Ярославле вечером 9 марта встречался с неуступчивым «Шинником». В сложном, вязком и агрессивном матче спортивная удача оказалась на стороне армейцев, победивших в игре с минимальным счётом 0:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Красно-синие выдержали навал хозяев поля в стартовом отрезке и смогли перевести игру на чужую половину поля. Одна из контратак закончилась угловым, после подачи которого мяч пометался по штрафной «Шинника» и отскочил к Борхе Мартинесу. Испанец зарядил метров с 20 низом в дальний угол, и Тимофей Митров до него не дотянулся — у легионера дальневосточников открыт счёт голам за армейский клуб.
Попытки «Шинника» забить ответный мяч оказались безуспешными. Защита хабаровчан сыграла на «отлично» — великолепно отработал Ислам Имамов, успешно справились с задачами Артём Быков, Глеб Гурбан и Егор Носков, подключались к обороне и другие игроки. Настоящая командная победа в Ярославле! Таким образом, армейцам в выездной серии из четырёх игр удалось заработать 10 очков из 12 максимальных.
— Игра вязкая была, тяжёлое поле, комбинации не получались, и всё решали стандарты, — прокомментировал результат главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — Знали, что стандартные положения — это их сильная сторона, но мы справились с этим и не дали создать сопернику практически никаких голевых моментов. Единственный в первом тайме, но и то: там хорошо сыграл Иса, а судья не заметил явный фол: Коле Покидышеву разорвали губу. Самоотдачей ребят я очень доволен. Так и куются победы.
Дальневосточники после 23-го тура закрепились на 6-й строчке таблицы с 35 очками, чуть выше «Урал» (38). Обыгранные «СКА-Хабаровском» в первом туре «Черноморец» (40) и «Сочи» (41) замыкают заветную четвёрку лучших на сегодня.
Армейцы возвращаются в Хабаровск, где уже в это воскресенье, 16 марта, «СКА» сыграет с «Сочи». Начало первого домашнего матча армейцев в 2025 году — в 15:00. Напомним, в первой части турнира красно-синие смогли переиграть черноморскую команду на их родном газоне со счётом 1:2, голы в той встрече забили Гонгадзе и Алиев.