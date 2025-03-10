«СКА-Хабаровск» возвращается домой после победы над «Шинником»

— Игра вязкая была, тяжёлое поле, комбинации не получались, и всё решали стандарты, — прокомментировал результат главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — Знали, что стандартные положения — это их сильная сторона, но мы справились с этим и не дали создать сопернику практически никаких голевых моментов. Единственный в первом тайме, но и то: там хорошо сыграл Иса, а судья не заметил явный фол: Коле Покидышеву разорвали губу. Самоотдачей ребят я очень доволен. Так и куются победы.