Аэропорт Владивостока уличил сотрудников в использовании фальшивых справок

Как сообщила пресс-служба Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, работники аэропорта в возрасте от 54 до 62 лет предоставили в отдел кадров фальшивые документы о прохождении медосмотра. Эти справки они приобрели через интернет за пять тысяч рублей каждая, чтобы избежать прохождения медицинской комиссии и продлить свои трудовые контракты.