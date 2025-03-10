Аэропорт Владивостока уличил сотрудников в использовании фальшивых справок

Четверо сотрудников международного аэропорта Владивостока оказались в центре уголовного дела за использование поддельных медицинских справок.
Как сообщила пресс-служба Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, работники аэропорта в возрасте от 54 до 62 лет предоставили в отдел кадров фальшивые документы о прохождении медосмотра. Эти справки они приобрели через интернет за пять тысяч рублей каждая, чтобы избежать прохождения медицинской комиссии и продлить свои трудовые контракты.
Среди фигурантов — спасатель, водитель пожарного автомобиля и начальник аварийно-спасательного отряда. По их словам, они решили пойти на такой шаг, чтобы сэкономить время и избежать возможных сложностей с прохождением медосмотра из-за возраста.
Уголовные дела возбуждены по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время материалы направлены в транспортную прокуратуру для утверждения обвинительных заключений.
В отношении двух обвиняемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, а двое других дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Инцидент произошёл в феврале прошлого года, когда сотрудники аэропорта приобрели поддельные справки и передали их в отдел кадров. Подозрения возникли после обращения представителя аэропорта в дежурную часть транспортной полиции.