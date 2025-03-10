В Тайшете прошли соревнования по биатлону «Снежный снайпер»

Участникам предстояло пройти определенное расстояние на лыжах и в отведенных местах выстрелить по мишеням из пневматической винтовки. За лучшим временем и количеством попаданий следила команда судей. В турнире соревновались мальчики и девочки 2013−2015 года рождения и младше, юноши и девушки 2007−2012 года.