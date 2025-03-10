В Тайшете прошли соревнования по биатлону «Снежный снайпер»

Соревнования по биатлону «Снежный снайпер» прошли в Тайшете 8 марта. Как сообщает «Тайшет 24», мероприятие было приурочено к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в турнире собралось около 50 спортсменов.
— Им предстояло преодолеть дистанцию на лыжах с последующей стрельбой из пневматической винтовки, — пишет информационное агентство.
Участникам предстояло пройти определенное расстояние на лыжах и в отведенных местах выстрелить по мишеням из пневматической винтовки. За лучшим временем и количеством попаданий следила команда судей. В турнире соревновались мальчики и девочки 2013−2015 года рождения и младше, юноши и девушки 2007−2012 года.
После подведения итогов всем призерам вручили грамоты и медали. Про дам в этот день не забыли и подготовили всем представитель цари прекрасного пола сладкие подарки.