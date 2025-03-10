Имущество Блиновской готовят к продаже для погашения долга: сколько квартир и участков потеряет «королева Марафонов»

«Королева Марафонов» и бывшая бизнес-леди Елена Блиновская получила пять лет колонии общего режима. Ее признали виновной в отмывании крупной суммы денег и неправомерном обороте платежей. Блогерша вскоре лишится практически всего нажитого имущества, пишет KP.RU.
Сейчас Елена Блиновская должна налоговой свыше 1 миллиарда 165 миллионов рублей. Государство получит эти средства с помощью торгов. Финансовая управляющая по банкротству «королевы Марафонов» Мария Ознобихина попросила суд арестовать для продажи имущество Блиновской.
В общем списке присутствуют, например, дом в Подмосковье (53 миллиона рублей), квартира в Москве (18 миллионов рублей), земельный участок в Московской области (33 миллиона рублей), участок в Ялте (1 миллион рублей) и многое-многое другое.
Изначально Блиновская должна была отдать 900 миллионов рублей. Всё это — неуплаченные налоги. Сумма существенно увеличилась из-за штрафов и пени.