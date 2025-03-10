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Выпускные вечера для омских 11-классников пройдут 28 июня

Минпросвещения РФ рекомендовало регионам провести важное для выпускников событие в единый день.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения РФ рекомендовало всем регионам страны провести торжественные линейки «Последнего звонка» 24 мая и выпускные вечера 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время торжественных мероприятий особое внимание будет уделено чествованию представителей многодетных и многопоколенных семей, а на торжественных школьных собраниях выступят участники специальной военной операции.

Регионам также поручено обеспечить безопасность мероприятий и доступность помещений для детей с инвалидностью и ОВЗ.

«Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям», — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Для развития сферы образования Правительством России с 2025 года запущен национальный проект «Молодежь и дети». Как ответили в федеральном ведомстве, он поможет создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области 22-летняя мать троих детей оставляла их без присмотра и в грязи.