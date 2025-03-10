Часть Владивостока останется без холодной воды — адреса и время

На текущей неделе десятки домов во Владивостоке останутся без холодной воды из-за плановых ремонтных работ. Специалисты КГУП «Примводоканал» предупреждают жителей о временных отключениях и рекомендуют заранее запастись водой, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что 11 марта с 9:00 до 17:00 водоснабжение будет отключено по адресам: Черемуховая, 8, 10, 12а, 16.
12 марта отключения затронут большее количество домов. С 9:00 до 16:00 вода будет отсутствовать на улицах Адмирала Кузнецова (дома 74−92), Ватутина (24, 24 стр.), Каплунова (5, 13, 13а, 15, 17), Нейбута (55), Террасная 4-я и 5-я, Черняховского (3, 5, 13), Яблочкова (55).
Кроме того, 12 марта с 9:00 до 19:00 воды не будет в домах на улицах Березовая (25), Калинина (82, 84, 115, 115а, 115б, 153, 173, 177, 225), Пихтовая (21, 21а, 21б, 26 г, 35, 35а), Тополевая (30) и Ясеневая (8).