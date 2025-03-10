Часть Владивостока останется без холодной воды — адреса и время

Кроме того, 12 марта с 9:00 до 19:00 воды не будет в домах на улицах Березовая (25), Калинина (82, 84, 115, 115а, 115б, 153, 173, 177, 225), Пихтовая (21, 21а, 21б, 26 г, 35, 35а), Тополевая (30) и Ясеневая (8).