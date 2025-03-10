Депутаты предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб

В документе отмечается, что в настоящее время в России наблюдается резкий рост случаев нападения на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей. Кроме того, по словам Колунова, в 2019 году была введена статья 124.1 УК РФ о воспрепятствованию оказания медицинской помощи, в соответствии с которой уголовная ответственность наступает в случае, если из-за преступных действий не была оказана медицинская помощь, а состояние пациента ухудшилось, однако жизнь и здоровье медицинских работников статья не охраняет.