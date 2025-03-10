Депутаты предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность для граждан, совершивших нападение на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«На основании вышеизложенного, предлагаю внести изменения в статьи 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа — ред.) и 318 (Применение насилия в отношении представителя власти — ред.) Уголовного кодекса РФ и распространить их действия на всех сотрудников экстренных служб… Прошу Вас предоставить позицию министерства внутренних дел РФ по данному вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив», — сказано в обращении.
В документе отмечается, что в настоящее время в России наблюдается резкий рост случаев нападения на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей. Кроме того, по словам Колунова, в 2019 году была введена статья 124.1 УК РФ о воспрепятствованию оказания медицинской помощи, в соответствии с которой уголовная ответственность наступает в случае, если из-за преступных действий не была оказана медицинская помощь, а состояние пациента ухудшилось, однако жизнь и здоровье медицинских работников статья не охраняет.
«Полагаю, что в настоящий момент у сотрудников экстренных служб отсутствует должная правовая защита», — добавил он.
Колунов в обращении подчеркивает, что жизнь и здоровье отдельных представителей власти, которые наряду с сотрудниками экстренных служб также каждый день сталкиваются с противоправным поведением граждан, дополнительно защищается положениями статей 317 и 318 УК РФ.
По мнению парламентария, внесение соответствующих изменений в законодательство будет способствовать дополнительной защите граждан от преступных действий третьих лиц, а также позволит сократить количество преступлений в данной сфере.