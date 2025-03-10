Суд со второго раза оштрафовал блогера Лебедева за осквернение религиозных знаков

Блогер Артемий Лебедев все же лишится части своих сбережений. Московский суд добился штрафа со второго раза. Артемия Лебедева обвинили в осквернении религиозных знаков, пишет РИА Новости.
В первый раз Артемия Лебедева не удалось оштрафовать. В протоколе, поступившем в суд, не хватало сведений о том, что документ был вручен блогеру в соответствии с требованием законодательства РФ.
Во второй раз заявитель оказался внимательнее. Блогера признали виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 5.26 КоАП России. За эти действия предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.
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