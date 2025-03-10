Суд со второго раза оштрафовал блогера Лебедева за осквернение религиозных знаков

Во второй раз заявитель оказался внимательнее. Блогера признали виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 5.26 КоАП России. За эти действия предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.