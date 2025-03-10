Отец троих детей из Тулуна погиб в зоне СВО

Ефрейтора Владимира Рыжова не стало 11 января 2025 года. За храбрость и стойкость проявленную во время службы, бойца приставили к награждению орденом Мужества посмертно. В последний путь защитника Отечества проводят 11 марта. Проститься можно будет с 12 до 13 в храме Святителя Луки Крымского.