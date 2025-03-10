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Отец троих детей из Тулуна погиб в зоне СВО

Бойца Владимира Рыжова проводят в последний путь 11 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Наводчик мотострелковый роты Владимир Рыжов погиб в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Защитник Отечества родился и вырос в Тулуне, там же окончил девять классов школы № 19. Затем получил образование в училище по специальности столяр-плотник.

— В ноябре 1993 года был призван в ряды ВС РФ. Срочную службу по призыву проходил в должности стрелка. В период с 2001 — 2011 года служил в органах внутренних дел (ППС), — поделились в администрации.

Ефрейтора Владимира Рыжова не стало 11 января 2025 года. За храбрость и стойкость проявленную во время службы, бойца приставили к награждению орденом Мужества посмертно. В последний путь защитника Отечества проводят 11 марта. Проститься можно будет с 12 до 13 в храме Святителя Луки Крымского.