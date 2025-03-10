Трамп: Вашингтон почти возобновил полное предоставление Украине разведданных

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он сообщил, что американская администрация, вопреки недавним заявлениям, почти возобновила предоставление разведданных Украине, пишет Reuters.
Также отмечает, что Вашингтон серьезно нацелен на заключение сделки с Киевом. Американский лидер сделает всё, чтобы Украина серьезно отнеслась к этому шагу. По его словам, важно закончить череду смертей.
«Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной», — подчеркивается в статье.
Дональд Трамп добавил, что Киев недостаточно ярко демонстрирует желание достичь мира. Представители страны должны показывать это более явно. По мнению американского лидера, это может произойти совсем скоро.