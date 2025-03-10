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Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Суд в Москве вынес решение по административному делу дизайнера Артемия Лебедева. Его признали виновным в публичном осквернении религиозных символов, назначив штраф. Об этом РИА «Новости» стало известно из материалов дела.

Источник: Life.ru

Впервые протокол поступил в суд ещё в феврале. Однако его вернули в отдел полиции для доработки. В документах не хватало подтверждения, что Лебедев получил протокол для ознакомления. После устранения недочётов суд рассмотрел дело повторно, и 7 марта Лебедева признали виновным по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ. Она касается умышленного осквернения религиозной литературы, предметов почитания, знаков и символов.

Точная сумма штрафа не уточняется. Для физлиц он может достигать 50 тысяч рублей.

Ранее с иском в суд обратился и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Музыкант хочет оспорить правомерность соглашений о правах на фонограммы 13 культовых хитов коллектива.