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Названо время старта космического корабля с космонавтом Кириллом Песковым

Уроженец Красноярского края отправится на МКС в ночь на 13 марта по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

Стало известно, когда космонавт Кирилл Песков вылетит на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon состоится 13 марта в 02:49 по московскому времени. Пуск произойдет с космодрома во Флориде.

Помимо 34-летнего Кирилла Пескова, с ним отправятся американки Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. Сейчас они проходят подготовку.

Ранее Кирилл Песков рассказывал krsk.aif.ru о предстоящем полете на МКС. По ссылке также можно прочитать интервью с космонавтом.