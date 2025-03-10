Названо время старта космического корабля с космонавтом Кириллом Песковым

Стало известно, когда космонавт Кирилл Песков вылетит на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Пуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon состоится 13 марта в 02:49 по московскому времени. Пуск произойдет с космодрома во Флориде.
Помимо 34-летнего Кирилла Пескова, с ним отправятся американки Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. Сейчас они проходят подготовку.
Ранее Кирилл Песков рассказывал krsk.aif.ru о предстоящем полете на МКС. По ссылке также можно прочитать интервью с космонавтом.