Минтранс назвал сроки, когда необходимо менять резину в Приморье

Менять зимнюю резину на летнюю в Приморье пока рано. Об этом сообщает региональный Минтранс.
Ведомство выдало соответствующие рекомендации. Специалисты объяснили, когда необходимо производить замену шин.
По данным Минтранса, это можно делать, лишь когда среднесуточная температура установится выше 5−7 градусов тепла. Такие значения столбик термометра должен показывать пять дней. При этом необходимо учитывать ночные заморозки.
По данным синоптиков, ночные температуры во Владивостоке будут отрицательными ещё как минимум 10 дней. Это означает, что менять резину на летнюю пока рано. На холоде она теряет свои свойства, из-за чего ухудшается сцепление с дорогой.