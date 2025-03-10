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Красноярский краеведческий музей отреставрировал иконы

Ветхие иконы отреставрировали специалисты из Красноярска и Москвы.

Источник: Красноярский краеведческий музей

Красноярский краеведческий музей отреставрировал ветхие иконы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По заказу музея 28 экспонатов были восстановлены мастерами из Красноярска и Санкт-Петербурга. Это иконы, портреты и скульптуры из коллекции музея. Работы проводились с 2018 по 2024 годы.

В основном восстанавливали иконы и картины, написанные в 19-начале 20 века.

Отреставрированные картины можно увидеть в музее.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске отреставрируют историческое здание фармацевтического колледжа.