Красноярский краеведческий музей отреставрировал иконы

Красноярский краеведческий музей отреставрировал ветхие иконы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
По заказу музея 28 экспонатов были восстановлены мастерами из Красноярска и Санкт-Петербурга. Это иконы, портреты и скульптуры из коллекции музея. Работы проводились с 2018 по 2024 годы.
В основном восстанавливали иконы и картины, написанные в 19-начале 20 века.
Отреставрированные картины можно увидеть в музее.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске отреставрируют историческое здание фармацевтического колледжа.