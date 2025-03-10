Ветеран из Иркутска встретит юбилейный Парад Победы на Красной площади

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев навестил участника Великой Отечественной войны Михаила Николаевича Гаврилова. Он передал ветерану привет от Владимира Путина. Как и обещал, глава региона выполнил просьбу Михаила Николаевича и доставил президенту его письмо, в котором иркутянин выразил благодарность за внимание к ветеранам и поддержал действия главы государства. «Победа будет за нами!» — написал Михаил Николаевич, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
За чаем Игорь Кобзев и Михаил Николаевич обсудили жизнь, просмотрели семейный фотоальбом и поговорили о планах. Ветеран готовится к поездке в Москву, куда приглашен на юбилейный Парад Победы на Красной площади.
День Победы в 1945 году Михаил Николаевич встретил недалеко от Праги, участвуя в освобождении Чехословакии. «Ни с чем не сравнимая радость, счастье», — вспоминает ветеран. Каждый год 9 мая он принимает участие в праздничных мероприятиях в Иркутске, и многие жители города видели его на митинге у Вечного огня.
В ноябре Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, он с нетерпением ждет поездки в столицу. Конечно, есть небольшое волнение — ведь впервые он встретит праздник на Красной площади.