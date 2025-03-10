Ветеран из Иркутска встретит юбилейный Парад Победы на Красной площади

День Победы в 1945 году Михаил Николаевич встретил недалеко от Праги, участвуя в освобождении Чехословакии. «Ни с чем не сравнимая радость, счастье», — вспоминает ветеран. Каждый год 9 мая он принимает участие в праздничных мероприятиях в Иркутске, и многие жители города видели его на митинге у Вечного огня.