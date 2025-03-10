Чипсомания ≠ рак: Онколог опроверг распространённый миф о популярной закуске

По словам онколога, с точки зрения вреда в составе чипсов чаще всего выделяется так называемый акриламид. Это вещество образуется в крахмалистой пище при высокотемпературной обработке. Ещё его много в табачном дыме. Однако акриламид, который мы получаем при употреблении чипсов, картофеля фри и подобных продуктов, до сих пор не был однозначно признан канцерогеном, отметил эксперт.