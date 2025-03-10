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40% всех индивидуальных предпринимателей Омской области — женщины

В минэкономики Омской области накануне 8 марта привели интересную статистику.

Источник: Комсомольская правда

Женщины Омской области активно штурмуют бизнес-вершины, выбирая не только традиционные, но и инновационные направления. Согласно последним данным министерства экономического развития Омской области, 40% всех индивидуальных предпринимателей региона — женщины.

Что тут говорить, если сама руководитель ведомства тоже представительница прекрасного пола.

«Омский женский бизнес — это сила, энергия и инновации, которые движут экономику региона вперед!», — сказала Анна Негодуйко в поздравлении женщин-предпринимателей.

Как отметила министр экономики, представительницы условно «слабого пола» в Омской области успешно работают не только в социально ориентированных сферах, таких как медицина, образование и услуги, но и осваивают новые производства, демонстрируя впечатляющие результаты.

Кроме того, женщины составляют 36% получателей услуг Центра поддержки экспорта Омской области, что свидетельствует о их активном стремлении к развитию и масштабированию бизнеса, подчеркнула Анна Негодуйко.

Ранее мы рассказывали, что Росстат обнаружил в Омской области единственного вынужденного переселенца.