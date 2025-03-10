Социолог напомнила россиянам о дополнительных выходных в мае

«“Вторые майские” — это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая — День Победы (государственный праздник) и 10−11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая», — передает слова Лопатиной РИА Новости. Она добавила, что это связано с переносом праздничных дней: выходной 4 января, который выпал на субботу, перенесли на 2 мая, а 23 февраля, выпавший на воскресенье, перенесли на 8 мая.