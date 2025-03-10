Россияне отдохнут в мае по полной: жителей ждет восемь выходных дней в первые две недели

Майские праздники будут особенно длинными в 2025 году. Россияне отдохнут восемь дней за первые две недели. Количество выходных связано с переносом праздников, рассказала в беседе с РИА Новости социолог из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
Она напомнила, что жители отдохнут 2 и 8 мая, помимо остальных утвержденных праздничных дат. Эти два выходных дня перенесены с 4 января и 23 февраля.
Получается, что россияне отдохнут четыре дня подряд — с 1 по 4 мая. Затем будет еще четыре выходных — с 8 по 11 мая.
Все граждане России знают о празднике в честь Дня Победы. А вот о 1 мая слышали не все. Первые праздники мая ассоциируются с шашлыками и природой. KP.RU напоминает, что такое Праздник Весны и Труда.