«Папа, ты гордишься мной?»: От редчайшей болезни умер 22-летний Принц Фредерик Люксембургский

В прошлом году Великобританию потрясла новость о том, что Карл III болен раком. Несмотря на то, что онкология у его Величества была обнаружена на ранней стадии, состояние здоровья монарха все равно вызывает серьезные опасения. Британский монарх мужественно переживает долгое и изматывающее лечение, но не теряет бодрости духа и надеется победить недуг.