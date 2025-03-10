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«Папа, ты гордишься мной?»: От редчайшей болезни умер 22-летний Принц Фредерик Люксембургский

Принц Фредерик Люксембургский умер в 22 года от редчайшей генетической болезни.

Источник: Комсомольская правда

22-летний европейский принц Фредерик Люксембургский скончался от редчайшей генетической болезни. Трагедия произошла еще 1 марта, однако, семья сообщила общественности эту новость только неделю спустя. Информация была опубликована на сайте POLG Foundation — фонда, который основала семья Фредерика.

По словам отца принца, Фредерик попал в одну из больниц Парижа с пневмонией. Из окна его палаты было видно Эйфелеву башню.

Причиной смерти юноши стало редкое, неизлечимое заболевание — митохондриальная болезнь, вызванная мутациями в гене POLG. Она встречается примерно у одного человека на 50−100 000. Говоря проще, у обладателей подобных мутаций некорректно работают «энергетические станции» клеток — митохондрии. В результате человек часто ощущает слабость, не переносит физических нагрузок, страдает от нарушений слуха, речи и мигреней.

До 14 лет родные Фредерика не знали о болезни, поставить точный диагноз помогла тщательная диагностика. Недуг начал разрушать организм подростка постепенно. ока Фредерику не исполнилось 14 лет, родители не знали о характере его недуга. Наконец диагносты смогли понять точную причину. Болезнь разрушала организм молодого человека постепенно.

Напомним, 28 февраля 2025 года Фредерик уже попрощался с каждым из близких: братом Александром, сестрой Шарлоттой, отцом Робертом, матерью Жюли, двоюродными братьями и другими родственниками. Последний вопрос, который Фредерик задал отцу: «Папа, ты гордишься мной?».

В прошлом году Великобританию потрясла новость о том, что Карл III болен раком. Несмотря на то, что онкология у его Величества была обнаружена на ранней стадии, состояние здоровья монарха все равно вызывает серьезные опасения. Британский монарх мужественно переживает долгое и изматывающее лечение, но не теряет бодрости духа и надеется победить недуг.

А летом того же года умер лорд Роберт Феллоуз — дядя принцев Уильяма и Гарри. Старшая сестра покойной принцессы Дианы — Джейн была замужем за Феллоузом более 40 лет.

Кроме того, появились страшные подробности болезни Кейт Миддлтон. У принцессы нашли рак во время удаления матки. Онкобольная жена принца Уильяма свой точный диагноз скрывает, но осведомленные источники сообщили, что ее измучил рак толстой кишки.