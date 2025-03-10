Опубликован список имущества Блиновской, которое могут выставить на торги

Имущество блогера Елены Блиновской распродадут на торгах в связи с её долгами перед налоговой инспекцией, сообщает kp.ru.
В списке активов, которые планируется выставить на аукцион, оказались около 100 позиций. При этом, по данным журналистов, осужденной принадлежат восемь объектов. Остальные позиции записаны на её супруга Алексея Блиновского.
«Это обычная процедура, когда по делу одного должника арест накладывают и на имущество супруга. В банкротстве всегда рассматривается имущество мужа и жены — как совместно нажитое в браке», — отметила юрист Ольга Гимадеева.
Согласно документам, «королева марафонов» владеет земельным участком и жилым домом в Подмосковье стоимостью 33,3 млн руб. и 53 млн руб. соответственно, а также квартирой в Москве (18 млн руб.), двумя местами на подземной парковке жилого комплекса (2,2 млн руб.), земельным участком в Ялте (1 млн руб.) и двумя автомобилями (48 млн руб.).
Журналисты отмечают, что её супругу принадлежит ещё три квартиры в российской столице, свыше 40 земельных участков и 15 жилых домов. Кроме того, он владеет различной техникой.
Напомним, 3 марта Савеловский суд Москвы признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов и приговорил ее к 5 годам лишения свободы. Она будет отбывать в колонии общего режима.
Также сообщалось, что с Блиновской взыскали более 587 млн рублей. Изначально в суд поступил иск на более чем 918 млн рублей.