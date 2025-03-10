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В Госдуме раскрыли, сколько тысяч россияне могут вернуть за лечение

В 2025 году россияне смогут вернуть до 19,5 тысячи рублей за лечение в качестве налогового вычета. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Вычет возможен только за расходы 2024 года на лечение, лекарства и ДМС, заявил Леонов.

В 2025 году россияне смогут вернуть до 19,5 тысячи рублей за лечение в качестве налогового вычета. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысячи рублей в год», — передает слова Леонова РИА Новости. Он добавил, что максимальная сумма, с которой можно получить вычет, увеличилась до 150 тысяч рублей.

Вычет можно оформить только за расходы прошлого года на стандартное лечение, лекарства и полисы ДМС. Для дорогостоящего лечения возврат не ограничен: можно вернуть 13% от всех потраченных средств, если услуги входят в перечень дорогостоящих видов лечения, таких как операции и ЭКО. Оформление вычета возможно в налоговой инспекции или на сайте ФНС. Потребуется подтверждение расходов, заключил Леонов.