В Госдуме раскрыли, сколько тысяч россияне могут вернуть за лечение

Вычет можно оформить только за расходы прошлого года на стандартное лечение, лекарства и полисы ДМС. Для дорогостоящего лечения возврат не ограничен: можно вернуть 13% от всех потраченных средств, если услуги входят в перечень дорогостоящих видов лечения, таких как операции и ЭКО. Оформление вычета возможно в налоговой инспекции или на сайте ФНС. Потребуется подтверждение расходов, заключил Леонов.