В каких домах Уфы отключат воду на этой неделе — график

Как сообщили на предприятии «Уфаводоканал», 10 марта с 11 до 20 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. М. Рыльского, 18, 20 и ул. Ю. Гагарина, 40.
В этот же день, 10 марта, с 11 до 18 часов не будет холодной воды в домах на ул. Б. Бикбая, 32 и ул. Ю. Гагарина, 19.
11 марта, с 10 до 20 часов на пониженном давлении будет находиться подача холодной и горячей воды в жилых домах на ул. Амантая, 1, ½, 1/1, ул. Муксимова, ⅔.
Также, 11 марта, с 11 до 20 часов запланировано отключение горячей и холодной воды на проспекте Октября, 18/3, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2; ул. Комсомольская, 27/1, 27/2, 29, 31, 31/1, 35.
12 марта, с 11 до 23 часов не будет холодной воды в домах на ул. Летчиков, 2б, 2д; ул. Миловская, 16.
С 11 часов 13 марта до 10 часов 14 марта отключат холодную и горячую воду в домах на ул. Ферина, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 13/1, 15/1.
13 марта, с 11 до 23 часов запланировано отключение холодной воды на ул. Судоремонтная, 2б, 2 В, 1б, 1 г, 2, 4, 3, 6, 5, 8, 10, 12, 7, 7а, 7б, 7 В, 7 г, 18, 20, 20б, 22, 9, 11, 13, 15, 17а, 24, 26, 28, 30, 23, 5, 14, 32, 14ф, 14б, 18, 16, 17, 20; ул. Рычкова, 8а, 10, 16, 17, 11, 9, 8, 13; ул. 2-я Судоремонтная, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 24а, 18; ул. Пожарского, 307, 303, 299, 299а, 299б, 318, 316, 314, 312, 310, 308; ул. Серафимовича, 20, 18, 13, 9, 7, 6, 6а, 5а, 4, 19, 17, 17а, 1, 2; ул. Союзная, 28, 26, 26а, 13, 13а, 11, 24, 22, 9, 7, 20, 5, 3, 1, 1а, 18, 14, 12, 10, 10/1, 8, 6; пер. Запорожский, 4, 6, 8.