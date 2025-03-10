У основателя финансовой пирамиды «МММ» Мавроди не нашлось наследников

У Сергея Мавроди, основателя финансовой пирамиды «МММ», который скончался в Москве в 2018 году, не обнаружилось наследников, как свидетельствуют документы, к которым получила доступ РИА Новости.
Согласно законодательству, процесс открытия наследства должен быть завершен в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Если в установленный срок никто не вступил в права наследства, потенциальным наследникам следует подать заявление в суд для восстановления этого периода.
По прошествии времени с момента смерти Мавроди 26 марта 2018 года никто не инициировал открытие наследственного дела. Это означает, что все положенные сроки для оформления наследства истекли, и никто не позаботился о наследственных правах.
Ранее сообщалось, что Мавроди после своей смерти оставил долги на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Так, с 2007 по 2017 год Хамовнический суд Москвы возбудил более 200 исполнительных производств в отношении мужчины.