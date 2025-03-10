16-летнюю девочку расчленили и бросили в мусорку в американском Сент-Питерсберге

По данным правоохранителей, Корсетт познакомилась с 35-летним Стивеном Грессом в приложении для знакомств. Затем мужчина пригласил несовершеннолетнюю домой, где представил её своей девушке Мишель Брандес. В феврале подросток несколько раз посещала квартиру пары, пока однажды не пропала.