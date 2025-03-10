Адвокат рассказала о преимуществах заключения брачного договора

«Хотите минимизировать конфликтные ситуации — стоит прислушаться к главному совету практикующего адвоката: без брачного договора не рекомендую вкладывать или трансформировать личное имущество (то имущество, которое было у каждого из супругов до регистрации брака) в совместно-нажитое. Приведу самый распространенный пример: квартира, которая была, например, у супруги до брака, после регистрации брака для увеличения площади продается в период брака и покупается квартира большей площади. В случае расторжения брака данная квартира делится супругами по закону по ½ доли каждому. В случае заключения брачного контракта можно изменить это правило и закрепить право лишь одного супруга на данную квартиру, если конечно второй супруг согласен», — отметила адвокат.