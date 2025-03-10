Адвокат рассказала о преимуществах заключения брачного договора

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вкладывать личное имущество в совместно-нажитое без брачного договора не стоит, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова, управляющий партнер Юридической группы «КузьминоваVправе».
Она напомнила, что в семье не важно, кто ходит на работу, а кто занимается бытом — в случае развода все имущество делится пополам. Изменить режим собственности можно составив брачный договор и заверив его у нотариуса.
«Хотите минимизировать конфликтные ситуации — стоит прислушаться к главному совету практикующего адвоката: без брачного договора не рекомендую вкладывать или трансформировать личное имущество (то имущество, которое было у каждого из супругов до регистрации брака) в совместно-нажитое. Приведу самый распространенный пример: квартира, которая была, например, у супруги до брака, после регистрации брака для увеличения площади продается в период брака и покупается квартира большей площади. В случае расторжения брака данная квартира делится супругами по закону по ½ доли каждому. В случае заключения брачного контракта можно изменить это правило и закрепить право лишь одного супруга на данную квартиру, если конечно второй супруг согласен», — отметила адвокат.
По ее словам, до недавнего времени брачный договор рассматривался как инструмент защиты того из супругов, который не имеет собственного источника дохода, но тенденции 2023 и 2024 годов меняют восприятие: сейчас продуманный брачный договор — это современный механизм защиты прав обоих супругов, например при процедуре банкротства, случаи которого в отношении физических лиц за последние годы лишь увеличились.