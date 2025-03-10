Названы сроки открытия музея «Пермский период» на заводе Шпагина в Перми

Предполагаемую дату открытия нового музейного пространства в региональной администрации назвали, рассказывая о презентации издательского проекта «Трогонтериевый слон» — глянцевого журнала, целиком посвящённого одноимённому животному, обитавшему на Земле около 200 тысяч лет назад, и раскопкам его останков в Оханском округе.