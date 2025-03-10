Названы сроки открытия музея «Пермский период» на заводе Шпагина в Перми

В правительстве Прикамья назвали сроки открытия музея «Пермский период» на заводе Шпагина, обратило внимание ИА «Текст».
Предполагаемую дату открытия нового музейного пространства в региональной администрации назвали, рассказывая о презентации издательского проекта «Трогонтериевый слон» — глянцевого журнала, целиком посвящённого одноимённому животному, обитавшему на Земле около 200 тысяч лет назад, и раскопкам его останков в Оханском округе.
Как оказалось, открыть музей «Пермский период», в котором будет экспонироваться научная копия скелета трогонтериевого слона в масштабе 1:1, планируют в 2027 году. Он расположится в цехе Литера Д1 на заводе Шпагина.
Ранее в Перми презентовали концепцию будущего музея. Его площадь составит 2800 квадратных метров, где можно будет разместить 7 тысяч экспонатов (включая тот самый скелет трогонтериевого слона). Подробнее — в материале perm.aif.ru.