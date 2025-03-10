Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги

Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей. Танкер Sagar Violet, моряки с которого жаловались на трехмесячные долги и сложности со списанием с судна, а также на проблемы с продовольствием, задержали на рейде Находки 6 марта до устранения нарушений, сообщал Суханов РИА Новости. Он отмечал, что сумма долга морякам составляет 200 тысяч долларов.