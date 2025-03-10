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Морякам с задержанного в Приморье танкера Sagar Violet выплатили долги

Судовладелец танкера Sagar Violet, задержанного в Приморье, выплатил зарплату.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, выплатил зарплату и доставил на борт продукты, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей. Танкер Sagar Violet, моряки с которого жаловались на трехмесячные долги и сложности со списанием с судна, а также на проблемы с продовольствием, задержали на рейде Находки 6 марта до устранения нарушений, сообщал Суханов РИА Новости. Он отмечал, что сумма долга морякам составляет 200 тысяч долларов.

«Благодаря сотрудничеству профсоюза и Дальневосточной транспортной прокуратуры морякам полностью выплатили долги за три месяца — 200 тысяч долларов», — сказал Суханов.

По его словам, на борт привезли свежие продукты. Также найдена замена морякам, у которых завершились сроки контрактов.

«Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят», — сказал Суханов.

Он добавил, что российский экипаж поблагодарил профсоюз за помощь.