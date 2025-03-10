У основателя «МММ» Мавроди не осталось наследников

В течение полугода после смерти Мавроди наследственное дело не было открыто.
У основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, который скончался в Москве в 2018 году, не было найдено наследников. Наследственное дело остается неоткрытым.
«Со дня смерти Мавроди, 26 марта 2018 года, никто так и не открыл наследственное дело», — сообщает РИА Новости. Мавроди, родившийся в 1955 году, создал финансовую пирамиду «МММ» в 1989 году.
Он был осужден за мошенничество и вышел из тюрьмы в 2007 году. После этого несколько раз создавал новые пирамиды, но все они терпели крах. На момент его смерти оставшиеся долги составляли более 1,6 миллиарда рублей.