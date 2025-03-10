Зерно из Омской области вывозят тысячами тонн

Едва ли не в три раза выросла отгрузка зерна в Омской области на железнодорожные составы в январе-феврале 2025 года. Об этом в понедельник, 10 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Омского региона Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».