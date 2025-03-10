Зерно из Омской области вывозят тысячами тонн

Отмечается, что за отчетный период отправлено 396,3 тысячи тонн, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Второй по росту категорией стал лом черных металлов — 11,5 тысячи тонн (в 1,5 раза).
Третья строчка у продуктов перемола — 13 тысяч тонн (+21,6%).
Далее по приросту идут: химикаты и сода — 82,1 тысячи тонн (+3,1%), а следом нефть и нефтепродукты — 2,3 миллиона тонн (+0,2% к январю-февралю 2024 года).
Отметим, ранее «СуперОмск» сообщал о начале продажи хлеба с поштучной фасовкой.