Россиянам объяснили, сколько можно вернуть денег за лечение: В 2025 году сумма выросла

В 2025 году сумма, с которой можно получить налоговый вычет за лечение возросла до 150 тысяч рублей. А это значит, что россияне смогут вернуть с оплаты за лечение до 19 500 рублей. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.