Россиянам объяснили, сколько можно вернуть денег за лечение: В 2025 году сумма выросла

В 2025 году сумма, с которой можно получить налоговый вычет за лечение возросла до 150 тысяч рублей. А это значит, что россияне смогут вернуть с оплаты за лечение до 19 500 рублей. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысяч рублей в год», отметил парламентарий.
Сергей Леонов напомнил, что раньше «потолком» была сумма в 15,6 тысячи рублей. Следует иметь в виду также, отметил политик, что вычет оформляется только за лечение, которые человек получал в прошлом году.
«Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», — сказал Леонов.
Важно, что лимит суммы вычета неограничен, что крайне важно при дорогостоящем лечении. Таким образом, россияне смогут вернуть 13 процентов от всех потраченных на медицинские услуги средств. Но воспользоваться этой опцией можно будет только в том случае, если это дорогостоящее лечение находится в соответствующем перечне.
Это, в частности, ортопедическое лечение врожденных и приобретенных дефектов зубов, паллиативная помощь с использованием на дому изделий, предназначенных для поддержания функций органов, высокотехнологичная медпомощь, а также процедуры ЭКО.
Ранее президент России Владимир Путин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты на детей. А именно: до 2800 рублей в месяц на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка.
Сайт KP.RU вместе со специалистами составил для россиян подробнейшую инструкцию, в которой пошагово объясняется, как грамотно оформить налоговый вычет за лечение в 2025 году.