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Под Новосибирском произошло землетрясение в ночь на 10 марта

Магнитуда толчков превысила 3.

Источник: РИА "Новости"

На юге Новосибирской области в ночь на 10 марта был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3. Колебания ощущались в 14 км северо-восточнее Искитима, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземного толчка находился примерно в 1,5 км к востоку-северо-востоку от села Калиновка. Интенсивность сотрясений в эпицентре составляла 3,4 балла по шкале MSK-64.

Отметим, что ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения, в том числе с магнитудой более 4.

Ранее мы писали, что в феврале этого года в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Вячеслав Зубарев.