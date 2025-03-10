Под Новосибирском произошло землетрясение в ночь на 10 марта

На юге Новосибирской области в ночь на 10 марта был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3. Колебания ощущались в 14 км северо-восточнее Искитима, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр подземного толчка находился примерно в 1,5 км к востоку-северо-востоку от села Калиновка. Интенсивность сотрясений в эпицентре составляла 3,4 балла по шкале MSK-64.
Отметим, что ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения, в том числе с магнитудой более 4.
Ранее мы писали, что в феврале этого года в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.
Вячеслав Зубарев.