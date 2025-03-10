Красноярки через интернет продают подарки, полученные на 8 Марта

Жительницы Красноярска продают подарки, полученные на 8 Марта. Об этом пишет издание «Проспект Мира».
Красноярки продают через сайты с объявлениями презенты, полученные на праздник в честь Международного женского дня. К примеру, одна из них выставила золотое кольцо с фианитами, которое не подошло по размеру. Другая девушка решила продать огромного розового зайца размером 1,3 метра — он оказался не нужен.
Также девушки продают подаренные духи, так как ароматы им не подошли. На продажу выставили и подаренную книгу «Умный гардероб» и стайлер для волос.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске выставили на продажу породистого кота Шлепу за 200 тысяч рублей.