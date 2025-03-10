Красноярки через интернет продают подарки, полученные на 8 Марта

Красноярки продают через сайты с объявлениями презенты, полученные на праздник в честь Международного женского дня. К примеру, одна из них выставила золотое кольцо с фианитами, которое не подошло по размеру. Другая девушка решила продать огромного розового зайца размером 1,3 метра — он оказался не нужен.