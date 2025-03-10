Депутат Госдумы Лисовский запустил конкурс, чтобы «прокачать» рабочую молодежь

«Конкурс поможет не только создать в обществе позитивный образ человека рабочей профессии, но и повысить уважение к людям труда. Цель — мотивировать участников на постижение секретов ремесла и повышение профессионального уровня, апеллировать к честолюбию, гордости за свой труд и чувству патриотизма. Участники получат не только признание, известность, но и награды. Победителям достанутся денежные призы. Мы прикладываем все усилия, чтобы конкурс был максимально прозрачен и честен, чтобы участники доверяли нам, привлекаем в жюри по различным номинациям профессионалов, имеющих заслуженный авторитет, проводим конкурс на различных компетентных площадках», — отметил Лисовский.